4/22本土3766例新北最多 中重症增12人

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增3766例COVID-19本土病例，新北市1325例最多。另外，今天新增1例重症、11例中症個案，半數個案都沒打過疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增3766例本土病例，比昨天增加26%；另新增93例境外移入病例。

陳時中表示，今天確診個案分布全台22縣市，以新北市1325例最多，前5名依序為台北市739例、桃園市588例、基隆市275例、台中市183例。

陳時中指出，今天共新增11例中症個案及1例重症個案，沒有新增死亡個案；據統計，今年1月1日以來本土累計1萬8510例確診病例，其中1萬8436例輕症、占99.6%，累計中症68例、占0.37%，重症6例、占0.03%。

他表示，新增的重症個案為90多歲女性、從未接種過疫苗，胸部X光發現肺炎併發呼吸窘迫，須使用氧氣面罩及瑞德西韋治療，目前住院治療中；另11例中症個案年齡介於60歲至90多歲，其中5例沒打疫苗，呼籲高齡長輩趕快打疫苗。

在醫療量能方面，陳時中說，全國專責加負壓病床共6144床，空床數3773床、空床率61.4%；中央集中檢疫所52家、共7170床，空床數1667床、空床率23.3%；地方加強型防疫旅館13家共1936床，空床數552床、空床率28.5%。（編輯：陳政偉）1110422

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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