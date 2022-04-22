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輝瑞口服藥使用禁忌多 健保雲端系統主動提示

2022/4/22 10:46（4/22 11:21 更新）
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圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者江慧珺台北22日電）中央流行疫情指揮中心加購70萬人份輝瑞口服藥，健保雲端系統也新增主動提示功能，提醒醫事人員注意這款藥的10大類禁忌藥物，及與35類藥物會產生交互作用，用藥須格外留意。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿指出，公費COVID-19治療用的輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid，健保醫療資訊雲端查詢系統新增交互作用主動提示功能。

健保署醫審及藥材組科長何小鳳告訴中央社記者，因確診人數持續增加，輝瑞口服藥的用量會愈來愈多，考量確診者可能因病服用其他藥物，可能與輝瑞口服藥是禁忌藥物或者會產生交互作用，故近日趕工將健保醫療資訊雲端查詢系統新增主動提示功能。

何小鳳說明，輝瑞口服藥屬於肝臟代謝酶抑制劑，依照用藥說明書載明，這款藥物與10大類藥物具有禁忌，包含部分治療心絞痛、心律不整、降血脂、抗痛風、抗精神病、肺動脈高壓、鎮靜安眠等藥物；意即使用這10大類藥物，不可同時使用輝瑞口服藥。

此外，輝瑞口服藥也與35類藥物會產生交互作用，包含部分止痛藥、抗癌、抗凝血、抗痙攣、抗憂鬱或精神病、抗痛風、愛滋與C型肝炎等抗病毒藥、抗感染、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、全身性類固醇等藥物。何小鳳說，使用時上述藥物須密切注意藥物的血中濃度。

何小鳳說，輝瑞口服藥的10大類禁忌藥物與35種藥物交互作用，共涵蓋76種藥品成分、1208種藥品品項，因涉及範圍廣，故透過健保雲端系統提醒醫事人員。

此外，何小鳳也提到，健保雲端系統自民國108年上線以來，國內已有2000多家醫療院所使用，截至目前點閱次數已超過1.3億次，顯示醫事人員使用頻繁。

健保署署長李伯璋表示，健保雲端系統提示輝瑞口服藥的用藥資訊外，提醒醫師善用雲端查詢機制，在開立處方時，密切注意並詢問病患是否有使用具禁忌或有交互作用的藥物。（編輯：陳政偉）1110422

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