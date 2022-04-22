世衛：輝瑞口服藥大減住院機率 高風險患者適用

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WHO分析指出，輝瑞大藥廠的COVID-19抗病毒口服藥Paxlovid能大幅減少住院風險，21日宣布支持這款藥物用在高風險患者。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）

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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）分析試驗數據，認為輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）的COVID-19抗病毒口服藥Paxlovid能大幅減少住院風險，今天宣布支持將這款藥物用在高風險患者身上。

路透社報導，雖然全球感染率下降，每週還是有數以千計民眾死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。世衛表示，在現有COVID-19療法中，目前以輝瑞的Paxlovid最為有效。

其他療法包括默沙東（Merck & Co）的口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）、吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）透過靜脈注射的「瑞德西韋」（remdesivir）及抗體治療。

世衛針對2場近3100名患者參與的臨床試驗進行分析，發現Paxlovid能減少85%的住院風險。世衛指出，在住院風險大於10%的高風險患者身上，使用Paxlovid可讓每1000名患者中的住院人數減少84人。

世衛臨床管理部門主管狄亞士（Janet Diaz）表示，「這些療法都無法取代疫苗接種，只不過是給風險較高的感染患者另一種治療選擇」，她指的是患有潛在慢性疾病、免疫功能低下或未接種疫苗者。

不過，仍有一些挑戰可能會讓Paxlovid的使用受限。鑑於這款藥物需要在染疫早期服用才有效，因此必須要有快速且準確的篩檢以找出感染者。

Paxlovid也會與許多常見藥物相互作用，讓投藥變得複雜。此外，也尚未針對Paxlovid用於孕婦、哺乳婦女或孩童身上進行研究。

法新社報導，世衛還呼籲輝瑞讓Paxlovid的「定價和交易更加透明」。

在世衛負責藥品取得事項的高階顧問海德曼（Lisa Hedman）引據美國全國公共電台（NPR）報導說，Paxlovid完整療程在美國要價530美元（約新台幣1萬5624元）；另一個未經世衛證實的消息來源則提到，同樣療程在中高收入國家費用為250美元（約新台幣7370元）。

此外，世衛針對吉立亞醫藥公司的瑞德西韋更新建議，說這款藥物應用在高住院風險的輕症或中症COVID-19患者身上。世衛先前建議用瑞德西韋治療所有COVID-19患者，不論病情輕重程度。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110422