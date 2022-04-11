輝瑞口服藥加購70萬份 半數第2季前到貨

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北11日電）國內COVID-19疫情升溫，指揮中心今天下午表示，昨天已與輝瑞簽約增加採購70萬人份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬人份將於第2季前到貨。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，且評估國內社區傳播風險將持續上升，為保障個案治療權利，並預防COVID-19重症死亡，中央流行疫情指揮中心除了鼓勵長者打疫苗，也採購抗疫口服藥物。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，為降低疫情對國內醫療量能衝擊，昨天已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今年第2季前運抵國內，以因應疫情控制需求。

陳時中指出，考量口服藥物較針劑具有使用便利性優勢，符合現行輕重症分流、居家照護防疫模式需要，同時參考先進國家的口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量的口服藥物，共70萬人份。

陳時中說，其中35萬人份將於今年第2季前到貨，另外35萬人份採開口式合約。至於前次採購2萬人份Paxlovid，尚未到貨的1萬5200人份，也已協調提前於近期到貨，預計會在這2週內陸續到貨。現階段輝瑞口服藥約使用130多人份，藥物充沛。

陳時中表示，Paxlovid療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟衛生監管單位、美國食品藥品監督管理局（FDA）多國核准緊急使用授權（EUA），批准其有條件用於治療需具重症風險的輕中度COVID-19個案。

衛福部食藥署今年1月同意依據藥事法第48條之2規定，核准Paxlovid專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院風險。指揮中心將持續密切關注國際COVID-19治療藥物的研發使用情形，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護民眾健康。（編輯：張雅淨）1110411