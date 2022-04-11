廣州疫情升級 市民非必要不得出城

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國防疫堅持「動態清零」的方針，廣州市衛健委表示，根據疫情防控需要，11日零時開始市民非必要不得離市，有需要出城的市民須持48小時核酸陰性證明。官方正加快興建方艙醫院。

廣州市官方10日下午通報，從8日至10日下午2時，廣州市本輪疫情累計本土病例23例。根據中國國家衛生健康委員會官網，10日至24時廣州市新增本土病例27例。

廣州市11個區自8日晚起，對所有民眾進行病毒核酸檢測。廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌10日在記者會上表示，截至10日12時，全市全員核酸採樣1918萬份。

他表示，根據流行病學調查，近日發現感染者大部分來自白雲區，主要是密接、次密接者或重點人群中主動排查發現，主要在個別工作場所或家庭聚集等，不排除社區有隱匿性傳播。

陳斌表示，根據疫情防控需要，市疫情防控指揮辦決定，11日零時開始市民非必要不得出城，需要離開的須持48小時核酸陰性證明。

廣州市目前實施「分級分類管控」。陳斌表示，要全力保障封控及管控區域內市民的求醫及生活需求，封控區內市民要足不出戶，管控區內市民不出區，可錯開尖峰外出購買生活物資、領取快遞及接受核酸檢測等。防範區內市民盡量減少外出，嚴格限制聚集性活動。

廣州市其他防控措施也陸續升級，包括11日起廣州全市中小學暫停實體授課，採取線上教學。

廣州市政府副秘書長吳林波10日表示，根據國家疫情防控要求，各省要準備2至3家方艙醫院，廣州市目前正在琶洲會展中心闢建方艙醫院，以因應突發疫情。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110411