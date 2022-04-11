上海抗疫次生災害不斷 家屬悲痛盼解釋

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（中央社台北11日電）上海應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron病毒株，持續採取「動態清零」政策，在封管思維下，其他病患無法及時就醫，一種醫療悲劇正在發生，「次生災難」在上海赤裸裸上演。

「次生」意指間接造成，「次生災難」即指在這次疫情當中，醫療資源集中在應對COVID-19，其他如洗腎、癌症病患、異地就醫等患者延誤就診，導致死亡。

根據自由亞洲電台、美國之音等媒體報導，「次生災難」在上海連番發生。上海居民王珠敏表示，他77歲需定期洗腎的父親，已經7天沒有治療了，父親身體因此虛弱、四肢腫脹。

對於尿毒症病人而言，每週約3次、每次4小時的規律洗腎，是維持生命的保障。王珠敏說，父親本來固定在海華醫院洗腎，但3月底醫院告知院內醫護人手有限，床位緊張，後被通知因有陽性確診者，血透中心「封掉了」。家人找居委會、市政府和急救120求助都沒下文。

79歲的上海居民戚國墉說，他的太太在3月底因誤診引發敗血症而去世。他悲痛地表示，院方向他坦言，「醫院實在忙不過來」，因為有發熱門診，有大量因疫情排隊等化療的腫瘤病患。

但他還有很多疑問，是不是誤診延誤了救治時機？是不是有足夠的醫生處理，就不會發生這一切錯誤的認定？「我希望醫院能夠正面的回答我，我就希望給我一個解釋」。

美國之音引述澳洲雪梨科技大學中國學教授馮崇義表示，新冠病毒已流行2年，各國在應對疫情危害方面累積了很多經驗，以避免次生災害，但中國當局一意孤行，堅持推動行有過之的防疫政策，讓人造次生災害與疫情災害本身並駕齊驅。

馮崇義認為，中國之所以堅持這種災難性的防疫政策，主要是因為這個政策是來自「定於一尊、一錘定音」的中共領袖習近平。

他表示，習近平從中共前領導人毛澤東繼承了政治邏輯，即這個專制政權最關注的是政權危機，不是經濟危機、社會危機。如果他評估經濟危機、社會危機不會引發政權危機，他會很冷血的。如同當年的大躍進、大饑荒，毛仍一意孤行，繼續變本加厲地餓死更多人。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110411