中國單日增逾2.7萬例續測峰值 廣州民眾11日起非必要不得離城

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（中央社台北11日電）中國官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例數比昨天再增1133例達2萬7595例，顯見北京當局堅持執行動態清零，不但疫情沒趨緩持續加劇，同時累積的民怨也不斷升高。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1184例，其中本土占1164例，以上海914例最多，吉林省187例；境外移入20例。

至於新增的無症狀感染者達2萬6411例，其中本土占2萬6345例，同樣以上海最多達2萬5173例，吉林省797例；境外移入66例。

這是中國自3月分疫情大爆發以來，新增病例連續第6天破2萬，而且是連續第2天超過2萬5000例，並呈現步步進逼3萬大關的跡象，繼續測試還看不到盡頭的峰值。

重災區上海為貫徹動態清零不僅嚴實封控，波及至少30萬人「應隔盡隔」，但據衛健委最新通報，截至7日僅一名重症患者，顯見這波疫情重症率低，已有專家呼籲採居家隔離，「不能一直用老辦法解決新問題」。

不過中國國家主席習近平藉著表彰冬奧的大會，再次強調中國防疫政策經得起考驗，甚至官媒人民日報撰文痛批屢被提起的與病毒共存論，中國防疫致力於極端清零又高度政治化。

圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）

於是累積的民怨也隨著新增病例數的攀升與日俱增，拿不到物資的社區陸續爆發集體抗議，物流配送失靈，買不到生活必需品成了新常態，甚至人在上海的台灣演員李立群也透過抖音披露當地居民，陷入「沒米下鍋、孩子餓肚子」的人道危機。

加上許多省市為防堵疫情而封閉境內的高速公路，導致全國沿海省分大片地區物流陷入癱瘓，上千萬名駕駛司機受困，影響中國逾3/4的貨運量，更有駕駛嚎啕大哭訴苦求援，令人匪夷所思。

上海疫情未歇，如今南方大城廣州也浮現疫情危機，當地疫情防控部門已發布11日零時起非必要不得離開廣州的指令，並於10日起開始搶建方艙醫院，透露情況也不容樂觀的警訊。

截至10日24時，中國大陸累計死亡4638例，累計報告確診16萬5577例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬8426例（出院5萬8870例，死亡8770例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110411



▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數

