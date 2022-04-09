上海重症率低 專家談隔離：新問題不能用老辦法

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（中央社台北9日電）上海市本土病例持續升高，在「應隔盡隔」命令下，約30萬人被「落實管控」，但截至7日僅一名重症患者，有專家呼籲採居家隔離，關注封城的次生災害，「不能一直用老辦法解決新問題」。

香港明報今天報導，上海市第二軍醫大學附屬長征醫院副院長繆曉輝昨天發表文章提出上述呼籲，其中引用中國疾控中心周脈耕團隊的研究指出，COVID-19疫情爆發3個月內，武漢及中國其他地區的額外死亡率（非COVID-19病毒直接死亡人數與沒有疫情的同期比較下所新增死亡率）當中，慢性病死亡率增21%，糖尿病死亡率增83%，自殺死亡率增66%。

繆曉輝指出，上海醫療資源擠兌嚴重，估計因全面封控後額外增加的糖尿病死亡人數可能超過2000人，而其他急慢性傳染病額外死亡人數也不能忽略。他呼籲考慮封閉帶來的次生災害。

他指出，讓符合條件的感染者居家隔離，對於Omicron感染者來說應為優先選擇，以減少醫療擠兌，否則「需要多少方艙床位才能滿足需求？按目前勢頭，方艙醫院的建設速度，完全跟不上、也不可能跟得上感染者增加的速度」。

繆曉輝並對「封城」提出質疑。他說，上海自3月28日起劃江封城，政策持續時間目前已大大超出Omicron潛伏期，但單日仍有2萬例新增感染，一些社區封控已逾1個月，每天仍有新增感染，「這些新增感染者何來？建議就此做深入的流行病學調查研究」。

他還呼籲，要慎重看待「背水一戰」和「破釜沉舟」的必要性和代價，必須考慮封閉期間的各種次生災害，「不能一直用老辦法解決新問題」。

官方公布，上海市8日再增1015例本土確診及2萬2609例本土無症狀感染者，而據報導，截至7日，上海市累計已逾13萬人染疫，其中只有一人屬於重症，逾9成都是無症狀感染，目前全市逾4000名患者在院治療，「處於醫學觀察」的無症狀者有12萬人。依「應隔盡隔」要求，與無症狀者相關的密切接觸及次密切接觸者也要隔離。

截至昨天上午，上海市排查了逾18萬名密切接觸者，以及11萬「密接的密接」，總數近30萬人「均已落實管控」。密切接觸者主要安置於當地酒店，另有部分轉運至浙江、江蘇，其中浙江將承接3萬人。

為接收感染者，上海正加快方艙醫院建設，已建成和在建的方艙達42個，目前約3.8萬張床位已交付投用，其中設於上海國家會展中心的最大方艙醫院預計今天起分批交付，可提供5萬張床位。

江蘇首個服務上海的方艙醫院昨天則在蘇州開艙提供800個床位。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110409