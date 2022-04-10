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上海居民飢餓現人道危機 演員李立群也聲援

2022/4/10 12:57（4/11 00:23 更新）
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從台灣移居上海的演員李立群9日透過抖音為當地一處「沒米下鍋、孩子餓肚子」的社區聲援。（圖取自李立群抖音網頁douyin.com）
從台灣移居上海的演員李立群9日透過抖音為當地一處「沒米下鍋、孩子餓肚子」的社區聲援。（圖取自李立群抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者張淑伶北京10日電）越來越多民眾在中國社群媒體上表示，擔心餓死人的事件出現在一線城市上海。從台灣移居上海的演員李立群昨天也透過抖音，為當地一處「沒米下鍋、孩子餓肚子」的社區聲援。

上海從4月1日起全市處於封閉管控，物資不暢通導致民怨爆發。李立群9日下午在社群平台「抖音」發布短片，為上海「松江區北亭鎮」一個居民社區呼籲，說有的人家「已經沒有米下鍋了，孩子已經在餓肚子了」，如果有附近的人看到消息的話，能夠去雪中送炭。

不過，松江區沒有「北亭鎮」。有網友留言說，李立群所指應該是「九亭鎮」，還說自己就住在九亭，一次物資發放都沒見過，「這幾天每天就是一頓飯，燒點米湯喝」，從8日開始20多個小時沒睡過覺，「餓得睡不著」。還有網友說，這些不是單一現象。

近日，網上流傳的短影片中，松江九亭唐亭小區（居民社區） 多棟大樓住戶齊聲高喊要吃飯、要求發放物資。大樓下方聚集警車，嚴防事故。

財聯社報導，9日，上海松江區九亭鎮新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布致九亭市民的慰問信，表示會以更快效率加強服務保障，未來5天內，將陸續發放一批大米、蔬菜包等物資，「請大家耐心等待」。

不只九亭，從微信的網友動態和微博的發文中，都可以看到上海多地物資緊缺的消息。還有些網友表示，應主動關懷社區內的老人，因為他們不會使用網路，不能掌握最新的團購消息。

住在浦東的網友stormzhang日前發布一篇求救主題文章，內容描述上海的物資問題，表示絕大部分上海人民每天全部的生活就是到處尋找搶菜管道，就算只有1%的人遇到吃飯問題，那也是25萬的人口，「目前上海人民的基本生活保障甚至說是災難都不為過，真的不能再被忽視了」。

不過，這篇文章很快就被網友檢舉，並且被刪除。後續仍有網友再接再厲發文，表示「請尊重上海人的『求救』」。

上海有近2600萬常住人口，是中國2021年人均收入最高的城市，人均可支配收入達人民幣7萬8027元（約新台幣35萬1122元），也是中國GDP排名第一的城市。（編輯：李雅雯）1110410

圖為2日上海浦西封控，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）
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