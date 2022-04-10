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疫情17/300

美授權外交人員撤離上海 中國堅稱防疫科學有效

2022/4/10 09:11（4/10 11:23 更新）
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美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。（圖取自weibo.com/u/1743951792）
美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。（圖取自weibo.com/u/1743951792）
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（中央社記者張淑伶北京10日電）美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。中國外交部回應，對美方指責中國防疫政策強烈不滿。

美國駐中國大使館9日下午發布聲明，表示鑒於中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數激增及官方應對措施帶來的相關限制的影響，美國國務院8日批准非緊急美國政府僱員與緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。

聲明說，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）以及國務院和使團的其他官員已直接向中方提出了他們對疫情和中國管控措施的關切，並已將自願撤離的決定通知對方。

根據美國國務院8日發出的旅行警告，「由於當地法律的任意執行以及疫情相關的限制」，美國公民被要求重新考慮前往中國的旅行。由疫情相關限制，其中包括父母與孩子分離風險，因此美國公民不應前往香港、吉林省和上海市。

中國外交部9日晚間發出發言人趙立堅針對此事的「答記者問」。根據官方網站，他說，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。但他指出，「中方防疫政策科學有效」，對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。

趙立堅說，對於外國駐中國外交領事人員涉疫問題，中方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利。對於美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。（編輯：曹宇帆）1110410

中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成貨運受阻、物流不暢，生產生活物資供應受影響。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社提供）中央社 111年4月9日
中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成貨運受阻、物流不暢，生產生活物資供應受影響。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社提供）中央社 111年4月9日
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