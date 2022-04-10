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中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
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疫情
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疫情11/300

中國動態清零失靈 最新通報激增病例逾2.6萬例

2022/4/10 11:12（4/10 12:20 更新）
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中國官方10日通報新增病例數2萬6462例，這是自3月疫情大爆發以來，連續第5天新增病例數破2萬。圖為大批民眾9日在南京國際展覽中心外排隊等候採檢。（中新社）
中國官方10日通報新增病例數2萬6462例，這是自3月疫情大爆發以來，連續第5天新增病例數破2萬。圖為大批民眾9日在南京國際展覽中心外排隊等候採檢。（中新社）
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（中央社台北10日電）中國防疫堅持執行動態清零，但官方今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例數2萬6462例，這是自中國3月疫情大爆發以來，連續第5天新增病例數破2萬，顯見動態清零失靈。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1351例，其中本土占1318例，以上海1006例最多，吉林省242例；境外移入33例。

至於新增的無症狀感染者達2萬5111例，其中本土占2萬5037例，同樣以上海最多達2萬3937例，吉林省755例；境外移入74例。

為貫徹黨中央下達的動態清零，自3月中國疫情大爆發、防疫模範生上海疫情惡化以來，4月4日15省市大動員約3萬8000名醫護人員，進駐上海執行當地居民約2500萬人的大規模篩檢，甚至調度2000名解放軍馳援。

如今新增病例數連續5天破2萬，甚至最新通報超過2萬6000例，顯見動態清零失靈。

分析中共的決策機制，紐約城市大學政治學教授夏明先前接受中央社記者訪問表示，中央集權抓大事，衛生、醫療、文化、教育被放在「低政治」領域，在「花瓶」式配備的思考下，多由女性領導人分管，實際上未必有專業能力，容易形成外行領導內行、政治掛帥、「科學靠邊、專家靠邊」等問題。

至於領導人因素方面，夏明另指出，中國國家主席習近平1980年代起曾數次到訪美國，但他對美國沒有欣賞及想要學習的態度，總認為可以用鐵人精神、苦命拚出成就，他對經濟、國際環境都有相似的判斷。

截至9日24時，中國大陸現有確診2萬2589例，累計死亡4638例，累計報告確診16萬4393例。尚在醫學觀察的無症狀感染者19萬5948例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬8175例（出院5萬7992例，死亡8705例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110410

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