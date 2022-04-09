中國再有一線城市將普篩 廣州推全民核酸檢測

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（中央社台北9日電）在中國強調「動態清零」的方針不變下，再有一線城市將普篩。廣東省會廣州市11個區自昨晚起對所有民眾進行病毒核酸檢測。過去兩天，廣州通報6例本土確診，3例本土無症狀感染者。

中國官媒央視新聞報導，8至9日之間，廣州白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河和增城共11區都發布全員核酸檢測的通告。除荔灣區部分街道昨晚即開始普篩外，其他區域多從今早開始。

據官方通報，廣州8日新增2例本土COVID-19確診，1例本土無症狀感染者。7日則新增4例本土確診，2例無症狀感染者。

更早之前，官方在7日稱當地自3月起共發生10例COVID-19疫情，其中7起是外省移入。

廣州也決定9日起對部分區域展開分級分類防控，白雲區的密閉和半密閉場所全部停業，學校停止實體教學。

中國官方近期強調「動態清零」的防疫方針不變，官媒人民日報也發評論批評「與病毒共存」，及Omicron類似流感等論點，要求面對疫情不能「躺平」。

中國國家主席習近平8日也藉在北京冬奧表彰大會上的演講，強調中國的防疫政策「再次經受住了考驗」，防疫若有金牌，中國應得一枚。

中國金融中心上海自3月底因疫封控至今，並進行多輪篩檢。當地今早宣布，擬再次普篩，並根據結果實施分區差異化防控。（編輯：沈朋達）1110409