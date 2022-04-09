中國貨運物流不順 交通當局批地方防疫層層加碼

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中國交通運輸部9日批評「部分地區」因疫情對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成貨運受阻、物流不暢，生產生活物資供應受影響。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社提供）中央社 111年4月9日

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（中央社台北9日電）中國面對Omicron疫情堅持清零，吉林、上海相繼封城。交通運輸部今天批評「部分地區」對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控，造成貨運受阻、物流不暢，生產生活物資供應受影響。

中國交通運輸部微信公眾號9日發文稱，近期全國本土疫情多點頻發，疫情防控形勢嚴峻、任務繁重。部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，部分高速公路服務區關停，部分公路防疫檢測站擁堵，造成貨運受阻、物流不暢，部分地區生產生活物資供應受到影響。

發布稱，黨中央、國務院高度重視統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，要求「促進國際國內物流暢通，全力保障貨運物流特別是重要生產生活物資運輸暢通，維護產業鏈供應鏈穩定」。

交通運輸部7日召開物流保障協調工作機制會議提到，「部分地區政策落實不到位、層層加碼的問題仍然存在，長三角等部分涉疫地區物流運行不暢問題較為突出，必須採取更加切實有效措施，著力打通堵點卡點，保證全國物流運行順暢，加強貨車司機服務保障」。

會議強調，要針對當前貨運物流存在的突出問題，立即部署落實務實有效舉措，確保「一斷三不斷」（一斷是指堅決阻斷病毒傳播渠道；三不斷是公路交通網絡不斷、應急運輸綠色通道不斷、必要的群眾生產生活物資運輸通道不斷）。

會議提出五點要求，其中包括嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點，嚴禁擅自關停高速公路服務區，確保全國交通運輸幹線暢通；依法依規制定通行管控措施，不得層層加碼、一刀切，確保通行管控政策統一；要及時為貨車司機提供餐飲、如廁等基本生活服務，加密設置核酸檢測點，確保貨車司機服務措施到位。

據發布，有關單位7日會後與長三角、東三省等重點涉疫地區展開多輪視訊會商，加強統籌調度，督促政策落實，強化保通保暢，加強服務保障，全力做好重點物資運輸工作，進一步維護經濟社會發展和人民群眾正常生產生活秩序。（編輯：楊昇儒）1110409