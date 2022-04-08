上海疫情嚴峻之際 官媒評論再批與病毒共存言論

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）上海疫情嚴峻，病例數不斷刷新紀錄，連帶影響醫療能量配置，長期封城也引起影響經濟的擔憂，「與病毒共存」再被提起。官媒7日刊發評論，稱防疫越吃緊，越要摒棄躺平心態。

上海市衛健委上午通報，7日總計新增本土確診病例824例、無症狀感染者2萬398例。總計病例數達2萬1222例，是疫情爆發以來，上海首度單日新增病例數突破2萬。

解封之日遙遙無期，醫療資源配置與經濟活動受到影響，物資缺乏的情形更是層出不窮。這樣的情形之下，「與病毒共存」的討論再次在網路上發酵。

官媒人民日報評論部微信公眾號7日以「越是防疫吃緊，越要摒棄躺平心態」為題發表評論稱，「借疫情鼓噪躺平、與病毒共存等消極言論」是錯誤認知，對此要保持高度警惕。

評論強調，疫情防控是一個科學問題。隨著疫苗接種比例提高，以及Omicron變異毒株的致病性不及其他毒株強，感染者的臨床嚴重性、病死率確有下降，但這並不代表等同「大號流感」，對其危害可以掉以輕心。

Omicron病毒傳播快、傳播力增強，且感染者大多無症狀，感染後不易被發現。一旦「解禁」、「放開」、「聽之任之」，造成醫療資源擠兌，導致大量的老人或有基礎疾病者可能出現死亡，以及大面積感染後可能產生新的病毒變異，後果不堪設想。

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評論稱，從西方國家情況來看，選擇「躺平」，走「群體免疫」路線，帶來社會層面的混亂、經濟成長速度下滑，有目共睹。制定任何政策，都要看大局、看總體、看長遠。

評論指出，中國堅持「動態清零」總方針，用最小的成本、最短的時間、最快的速度阻擊了局部疫情反彈，確保了產業鏈和供應鏈的穩定，實現了經濟發展和疫情防控的全球領先。事實證明，「動態清零做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的，成本也是最小的。」（編輯：周慧盈）1110408