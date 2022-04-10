更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

香港第5波疫情再添65人離世 病死率達0.727%

2022/4/10 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）香港第5波疫情再添65人離世，病死率攀升至0.727%，第5波疫情累計8557人死亡。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響2年多來，香港累計8770人病逝。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天下午召開防疫記者會，作上述表示。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，歐家榮在會上指出，過去24小時新增1921例確診個案（888例核酸檢測、1033例快篩），第5波疫情累計117萬7552例陽性個案。再添65人死亡，第5波疫情死亡個案累計8557例，病死率達0.727%，80歲以上患者病死率則高達10%。

劉家獻說，公立醫院9日新增53名確診病人離世，包括23男30女，年齡介於62至104歲。死者中有25人來自院舍，31人沒有接種疫苗，9人打1劑、12人打2劑、1人打3劑；94.3%死者是65歲以上。由於數據滯後補通報，另還有12名病人離世。

新增確診個案中有18例屬境外移入，13例在機場檢測時發現，5例在檢疫酒店快篩發現。由於今天有3名確診者乘同一班航班由日本東京抵港，香港當局要求日本航空暫停由東京至香港的航班7天（11日至17日）；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦堡至香港航班7天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

香港於8至10日期間推動全民快篩，採自願性質。歐家榮指出，經過初步統計，在全民快篩實施前，有35%呈報病患沒有症狀；9日無症狀呈報則多達68.7%，升幅明顯。

歐家榮說，全民快篩實施前的過去一週，核酸檢測與快篩呈報個案比例大概為1比1；昨天有關比例上升至1比1.8，這反映出部分無症狀市民因為響應全民快篩而發現自己染疫，呼籲市民今天繼續檢測。（編輯：李雅雯/邱國強）1110410

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載