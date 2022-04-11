4/11本土新增439例 30多歲女中症只打1劑疫苗[影]

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圖為民眾10日在台北信義商圈逛街購物，人人皆戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北11日電）台灣今天新增439例本土染疫，出現1名只打1劑疫苗的30多歲女性中症個案。境外移入個案仍以越南占逾半數居多，且其中48人是同班機落地採檢陽性，有待了解登機前6小時快篩陰性措施是否落實。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增630例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入，117例為航班落地採檢陽性，本土案例數仍維持在高點，本土個案及境外個案都算是今年次高；另，確診個案無新增死亡。

值得注意的是，今天境外移入個案中，越南就有67例，有一班國籍航空自越南搭載204名旅客，結果48人落地採檢陽性者，陽性率偏高，指揮中心已要求民航局進一步了解登機前6小時快篩是否落實，避免造成國內控制疫情負擔。

由於越南搭機來台旅客落地採檢的陽性確診率居高不下 ，指揮中心日前宣布，即日起，越南旅客除提供搭機前2天核酸PCR檢驗報告，搭機前6小時內須加做抗原快篩。

今天本土個案新增1名中症患者，為30多歲本國籍女性，無慢性病史，今年初曾接種1劑疫苗，因列為接觸者4月6日採檢陽性確診，CT值17.9。隔離期間，個案血氧濃度低於94％，呼吸較喘，但胸部X光無明顯肺炎，已使用瑞德西韋等藥物及氧氣鼻管，未住加護病房，目前住院隔離中病況穩定。

指揮中心統計，今年1月1日至4月10日本土病例共3976例，其中3961人為輕症或無症狀者、占比為99.62％，中重症個案共15人，中症占比0.33％、重症0.05％。中症個案13人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

今天新增個案分佈18縣市，仍以新北市145例最多、台北市100例次之、基隆市36例第3，其餘依序為高雄市32例、桃園市25例、花蓮縣21例、宜蘭縣14例、新竹縣12例、新竹市及屏東縣各10例、台中市9例、嘉義縣及台南市各6例、彰化縣5例、雲林縣4例、苗栗縣2例、嘉義市及台東縣各1例。

本土疫情延燒，有99％以上個案為輕症或無症狀，指揮中心呼籲，Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳清芳）1110411

（指揮中心提供）

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