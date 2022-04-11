輕症在宅照護治療 金管會協調防疫險理賠從寬認定

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疫情指揮中心將討論「輕症在宅照護」指引，金管會保險局表示，防疫險若提供保戶確診醫療相關項目，後續在宅照護若有醫療行為會協調理賠從寬認定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北11日電）指揮中心將討論「輕症在宅照護」指引，金管會保險局長施瓊華說，防疫險若有提供保戶確診至醫院或集中檢疫所的醫療項目相關保障，後續在宅照護上路，若有進行醫療行為，會協調保險公司理賠從寬認定。

近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，每日新增本土確診者均百例起跳，不過大部分皆以輕症為主，指揮中心擬本週討論「輕症在宅照護」指引，並由部分縣市先試辦，屆時防疫保單如何理賠引起關注。

施瓊華今天在立法院財委會表示，有些防疫保單保障項目和醫療有關，例如針對保戶確診，被送至醫院、防疫旅館或集中檢疫所進行治療，保險公司會提供相關醫療支出保障；因應未來輕症在宅照護，保險局會請保險公司這部分理賠從寬認定，不過前提還是保戶在宅照護有進行治療行為。

金管會主委黃天牧說，現在疫情和防疫保單當初設計的情況已不太相同，針對保單理賠條款相關解讀，保險局會和保險業相關公會進行討論。

民進黨立委林楚茵追問，若是一旦確診就理賠的防疫保單，就算輕症在宅照護，仍然是確診，防疫保單會啟動確診理賠？施瓊華回應「是」。

林楚茵也關注，近日有孩童確診，父母陪同隔離，防疫保單對父母是否啟動隔離理賠，已出現爭議案例，進入金融消費評議中心審議；未來此類案例恐怕會越來越多。

施瓊華說，若依照防疫保單契約條款應理賠，保險公司就應該啟動賠償，不過以臺產防疫保單為例，保單設計是被保險人被CDC（衛福部疾管署）匡列要隔離，保單才會啟動，陪同隔離不在契約條款理賠範圍內。

她也指出，評議中心先前有個案例是父母確診，但因父母必須照顧小孩，小孩因此一同被隔離，評議中心已對此案做出評議決定，對小孩部分不予隔離理賠。（編輯：潘羿菁）1110411