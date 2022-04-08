單日破1500例將實施居家照護 估2至3成個案適用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

單日確診逾1500例或超過醫療量能時將宣布實施居家照護；推估國內約有2到3成確診者適用。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北8日電）指揮中心今天公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，最快下週定案，當單日確診逾1500例或超過醫療量能時將宣布實施；推估國內約有2到3成確診者適用。

中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會中公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，未來輕症或無症狀個案若想在家休養，必須符合4大原則，包括「確診者與同住者均小於65歲，未懷孕或洗腎」、「確診者以1人1室隔離，同住未確診者至多4人，採居家隔離」、「隔離期滿後，確診者7天自主健康管理，同住者7天加強版自主健康管理」、「地方政府成立關懷服務中心，進行追蹤關懷」。

指揮中心指揮官陳時中表示，草案預告後將和地方政府討論細節，如有縣市政府願意，也可小規模試辦，這項指引最快下週定案，未來將視醫療量能狀況宣布何時實施。

陳時中說，根據目前集中檢疫所加上醫院收治量能，約可應付單日1500例確診個案，一旦超過這數字或特定地區確診個案增加太多，就會宣布實施居家照護；在此之前，地方政府都可向中央報准實施。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內確診者雖然多數都是輕症或無症狀，但有部分可能因同住家人年齡不符，還是得住到集中檢疫所或加強版防疫旅館，未來預估有2到3成確診者適用居家照護條件。

有媒體詢問，未來是否會由醫師開立口服抗病毒藥物，讓患者在家治療，以及指揮中心是否會要求打滿3劑的確診個案才可居家照護。

陳時中說，美國的做法是要求陽性個案可自行取藥使用，但台灣還是要經過醫師診斷後才能開立處方；目前也在考慮是否要加上打滿3劑才可居家照護的規定，但仍希望無論是否有規定，民眾的疫苗都應打好打滿。

除此之外，未來居家照護是否需配置血氧機，羅一鈞表示，根據國際間研究，Omicron疫情延燒期間，快樂缺氧個案非常少見，甚至發現提供血氧機和個案自行針對警示徵兆監測，效果差不多，也無助於減輕個案在家中照護的焦慮感，非人人都需要，但如果有必要還是會配送。

陳時中強調，未來即便開放居家照護，確診個案還是要1人1室，其餘未確診同住者在家中也要戴好口罩，並遵守避免接觸或不可接觸的規定，儘管可以共用衛浴，仍應注意隨時把衛浴空間清潔乾淨。（編輯：管中維）1110408

瀏覽更多照片

▲可點按圖片瀏覽更多圖片