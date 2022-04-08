更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情97/300

染疫輕症居家照護指引出爐 須小於65歲、無懷孕或洗腎

2022/4/8 14:37（4/8 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心8日公布居家照護管理指引。（指揮中心提供）
指揮中心8日公布居家照護管理指引。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北8日電）指揮中心今天公布「居家照護管理指引」，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，可有條件與未確診者同住，一旦出現喘、悶、意識不清、皮膚發青須送醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因應Omicron個案多達99%為輕症，中央流行疫情指揮中心擬推動「新台灣模式」，達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標。

為確保落實「重症清零、輕症有效控管」策略，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午也在疫情記者會中公布「居家照護管理指引」，在確診者條件方面，個案年齡必須小於65歲且為無症狀或輕症、無懷孕或洗腎；同住未確診者年齡也必須小於65歲，且無懷孕或洗腎。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在居家環境條件方面，境外移入個案必須符合1人1戶規定，若在居家檢疫前確診，都須持續在家中隔離，除非同住者有多名確診者或有必要照護或被照護需求時，才可多人1戶；不過，若是居家檢疫期滿返家後才確診，將比照本土個案辦理。

羅一鈞說，若為本土個案必須以1人1室為原則，同為確診者得多人1室；若要共用衛浴則必須適當清消，解除隔離後須進行7天自主健康管理。

他表示，如果同住家人中有未確診者，可於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離的未確診者原則不超過4人，隔離至同戶最後確診個案的確診日後10天，隔離第5、10天須進行家用快篩，解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

羅一鈞說，符合居家照護條件的個案，將由地方政府開立隔離通知書，通知在家隔離並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷；隔離期間由地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

居家照護期間，出現4大症狀務必立刻通報送醫，羅一鈞說，警示症狀包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，務必立即撥打119、衛生局或1922；若有其他症狀或醫療需求，可聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

羅一鈞指出，居家照護確診者須同時符合2條件才可解除隔離，首先是有症狀者至少要退燒1天且症狀緩解，其次為距離發病日或採檢日第10天以上且家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性，或Ct值大於等於30。

至於同住的未確診者，羅一鈞說，未確診者必須距離同戶最後確診個案的確診日滿10天，且所有同戶隔離者快篩均陰性時，同戶隔離的未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於等於30者視為陰性，符合解隔條件。（編輯：陳政偉）1110408

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
4/8本土增384例、無中重症及死亡 境外移入123例本土新增382例遍及17縣市 連續一週天天破百陳時中：台灣疫情低於韓紐港 不可能清零仍積極守好快篩試劑不便宜 陳時中：不排除徵用為防疫物資清零共存能一刀切？各國防疫鬆綁情境、台灣可行模式一次看居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者同戶隔離研究：感染Omicron出現症狀時間比Delta少約2天 傳染期可能也較短COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看新北檢疫關懷中心升級 沙盤推演確診居家照護
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀