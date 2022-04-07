本土新增382例遍及17縣市 連續一週天天破百

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北7日電）台灣本土COVID-19疫情升溫，今天新增382例本土病例，再創今年單日新高，遍及全台17縣市，新北市111例最多，研判確診人數將持續上升。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增531例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入（78例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

據指揮中心資料，本土病例遍及17縣市，以新北市111例居冠，台北市87例次之，第三則是高雄市的59例，其餘縣市為基隆市41例、桃園市28例、花蓮縣16例、嘉義縣8例、新竹縣7例、台南市及屏東縣各5例、台中市4例、新竹市3例、金門縣、宜蘭縣及雲林縣各2例、苗栗縣及彰化縣各1例。

陳時中表示，今天新增本土個案數是這波疫情最多，這段時間有幾波疫情，從基隆小吃店案到高雄雅閣、金芭黎及帝堡群聚，都有娛樂場域內相關傳播，以現階段疫情發展分析，國內仍有很多傳播鏈正在進行中，個案數恐怕將會持續往上升。

陳時中說，高雄多起娛樂場所群聚事件，多個娛樂場所疫情都可以相連，意味多起群聚間有傳播者，從基隆小吃店等娛樂場所相關防疫經驗來看，由於口罩無法完全戴好，這類群聚傳播速度都會非常快，需要特別注意。

7日本土病例遍及17縣市，以新北市111例最多。（指揮中心提供）

指揮中心表示，從基隆小吃店案到高雄雅閣、金芭黎及帝堡群聚，都有娛樂場域內相關傳播，需特別注意。（指揮中心提供）

陳時中說，花蓮今天也出現酒吧疫情，主要是有從業人員染疫，雖然這類場域出入需符合接種滿三劑疫苗，但民眾仍應保持社交距離。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月3日本土病例共2342例，其中2337人為輕症或無症狀者、占比為99.79%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.21%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

雖然目前99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案，指揮中心仍提醒，Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳清芳）1110407