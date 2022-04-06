不限八大行業 陳時中：打滿3劑疫苗才可出入場所將增加

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COVID-19本土疫情升溫，指揮中心6日表示，未來不只八大場所，要求打滿3劑疫苗接種的處所將增加。圖為民眾前往台北車站接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北6日電）COVID-19本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，未來不只八大場所，要求打滿3劑疫苗接種的處所將增加；另近期專家將再討論青少年是否施打追加劑。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增281例本土確診個案，再創今年新高。

指揮中心持續催打疫苗，盼提高防護力，統計4月2日至5日清明連假期間，COVID-19疫苗接種14萬3831劑，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.49%、第2劑78.49%、基礎加強劑0.83%、追加劑51.01%。

指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會表示，第3劑追加劑接種率相較於日本約4成、美國約3成，台灣追加劑接種率51%雖不算低，但仍要持續努力提高。

媒體提問台大公衛學院教授陳秀熙提出的「重症清零」概念，以及是否針對疫苗接種採取更嚴格管制。陳時中說，重症清零也是指揮中心的方向，盡量把重症病人照顧好，並使用藥物預防輕中症演變成重症。

陳時中也提到，指揮中心會在相對合理但嚴格的範圍內，要求民眾接種施打疫苗。目前特定娛樂場所已要求接種3劑疫苗，未來要求疫苗接種的處所會愈來愈多。

青少年接種疫苗議題也受關注，先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員討論決議，12至17歲青少年暫緩施打追加劑。

指揮中心發言人莊人祥說，目前青少年第1劑疫苗涵蓋率88.3%，第2劑80.2%；追加劑接種與否，近期ACIP委員將再度對此議題討論。

為衝高高齡者疫苗接種率，媒體提問，是否將疫苗接種與社會福利綁定，即規定老年人打疫苗才可領取相關補助。

對此陳時中強調，疫苗與社會福利是2件事，社會福利是基本照顧，針對長照或高齡脆弱族群，會透過鼓勵方式接種疫苗，配合較多限制與管理要求，但不會以福利事項來交換。

另媒體詢問是否接種3劑疫苗者可免匡列隔離，陳時中說，目前仍有接種3劑疫苗仍出現突破性感染，但可透過科技方式追蹤，可能縮短隔離時間或放寬匡列條件，並使用快篩確認染疫與否。

媒體也問及國內COVID-19藥物儲備狀況，陳時中說，目前瑞德西韋約有1.6萬人份，輝瑞與默沙東2款口服藥共計約7500人份。他並透露，未來還有大規模藥物購買計畫，正與廠商洽談中。（編輯：張芷瑄）1110406