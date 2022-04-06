陳秀熙：單一群聚確診者小於100人 可達重症清零

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大公衛學者陳秀熙今天提出「重症清零疫情控制指標」，若單一群聚感染的確診者能控制小於100人，就可達重症清零；針對逾300人以上大型群聚，應加強施打第3劑COVID-19疫苗。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，提出重症清零疫情控制指標，並針對維持新常態生活及有效控制疫情提供雙贏策略。

陳秀熙表示，台灣3月中後爆發群聚感染，但如同全球在疫苗施打及Omicron輕症化影響下，台灣對疫情的監視指標應由確診個案轉為重症及死亡個案；台灣自今年1月至4月3日，累積本土個案1713名，中重症僅4名（0.23%）、死亡僅1名，如以重症及死亡作為指標，控制疫情成效佳。

進一步推估台灣重症及死亡臨界值，陳秀熙指出，未提升疫苗施打下，以低致死率的韓國資料推估，台灣重症臨界值為40名、死亡臨界值9名，以極低致死率的紐西蘭標準推估，台灣重症臨界值20名、死亡臨界值4名，只要不超過臨界值，就可有效控制疫情，維持新常態生活，若提升疫苗施打率，重症和死亡臨界值會再下降。

陳秀熙也提出「重症清零疫情控制指標」，以英國和韓國經驗推估，若單一群聚感染確診人數控制小於100人，可達重症清零；以台中婚宴會館群聚為例，在第1波感染後，利用戴口罩等防疫措施及疫苗保護力阻斷第2波及後續感染，若能控制在2波以上確診者低於100人，就能達重症清零。

要維持新常態生活並有效控制疫情，陳秀熙建議，應減低重症及死亡，並加強對輕症及無症狀康復者免疫力的宣導；未施打2劑疫苗者應列管，未接種2劑疫苗的長者可施打副作用較低的Novavax疫苗；家戶內有未施打2劑者，檢疫措施應採集中檢疫而不建議居家隔離；小於65歲未施打2劑者，衛生當局應適當規範相關社交活動。

陳秀熙提到，對於可實施佩戴口罩及社交距離的不同職場，應利用重症控制指標監控；針對8大行業及移工等難以實施口罩及社交距離的埸域應進行監測，除了要求疫苗施打，也應定期進行抗原及抗體快篩監測，而超過300人以上大型群聚，應加強施打第3劑疫苗。（編輯：張雅淨）1110406