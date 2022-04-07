立法院防疫 游錫堃：若有2名立委染疫就採視訊會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院日前傳出助理確診，立法院長游錫堃今天表示，立法院防疫還好，疫情沒嚴重，到昨天為止，立委檢測都是陰性；萬一疫情有新發展，原則上如果有2名立委染疫就會採取視訊會議方式開會。

廣播「POP搶先爆」今天訪問游錫堃，問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日前燒進立法院，有國會助理確診，外界關切立法院後續防疫作為與議事因應。

游錫堃表示，立法院防疫與全國一致，目前國家參考國際疫情發展，在政策上主要的考慮，一方面是讓民眾能過正常生活，另一方面也要積極防疫，兩方面兼顧。

游錫堃指出，立法院於4月初發生2名助理確診，到昨天為止，立委檢測都是陰性。

他說，立法院防疫沒有獨立於中央流行疫情指揮中心，該怎麼做都是配合辦理，該消毒的都消毒，該發細胞簡訊也有發送，非常嚴格，疫調是由指揮中心在做。

關於立法院後續防疫作為及相關議事有無備妥因應，游錫堃表示，萬一立法院疫情再有新發展，原則上如果有2名立委染疫，立法院就會採取視訊會議方式開會。

提及立法院視訊會議因應措施整備情形，游錫堃說，院會的部分已經試辦過，委員會試辦了更多次，當初試辦時最難的是表決部分，後來也克服了。

游錫堃指出，當今國際會議都採用視訊會議，立法院對於視訊會議也都測試過，萬一疫情嚴重時，會依照過去視訊會議在院會和委員會試辦的經驗處理。（編輯：蘇志宗）1110407