4/8增384本土123境外 基隆經類普篩疫情漸獲控制

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北8日電）指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增384例本土病例，顯示疫情仍在高點；指揮中心也公布基隆類普篩實施13天成果，共發現334人確診，雖無法清零，但顯示已漸獲控制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增384例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創下今年單日確診數新高，分布在17縣市，以新北市146例最多、高雄市58例、台北市54例，所幸沒有新增中重症及死亡個案；另新增123例境外移入病例。

陳時中表示，就本土病例看來，國內疫情仍在高點，尤其新北市個案數仍在增加，高雄58例確診個案中有50例是娛樂場所感染，持續匡列採檢；基隆市則持續維持平穩的情況，花蓮今天也新增24例，仍和昨天PUB相關感染較多。

因應基隆疫情，指揮中心日前也祭出俗稱「類普篩」的愛心篩檢計畫，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，篩檢計畫3月27日實施迄今已有13天，累計334人確診，多數與確診者關聯都算清楚，感染源不明的個案很少；另外先前小吃店、警局、學校等群聚疫情看起來都已緩下來，後續將持續追蹤向外擴散的群聚。

王必勝說，基隆的社區篩檢站方面共篩檢3萬3462人次、累計154人確診，陽性率約0.46%；快篩方面共13萬人參與，僅14人回報快篩陽性，其中11人PCR陽性，陽性率約0.0083%，但無法掌握快篩試劑發下去，是否有確實使用，至少可確認社區沒有大量黑數或潛藏病例，否則個案數會持續飆高，但目前並未發現這樣的情形。

王必勝指出，根據疾管署推算基隆的Rt值，已從4.67降至1.65，顯示防疫成效相當不錯，基隆目前每天仍維持20人至40人確診，雖無法清零，但已逐漸獲得控制，共匡列2852人，平均每名確診會匡列8.54人。

根據指揮中心過去解釋，Rt值為「有效再生數」，能夠估算一定期間內傳染數量的變化。

在防疫量能方面，陳時中指出，截至今天為止，全國病床共4422床，空床數2863床、空床率64.7%；中央集中檢疫所共47家，總床數6372、空床數3106床、空床率48.7%，稍微有在清空；防疫旅館方面，北市明天將開設加強版防疫旅館，約可提供410間房間，後天新北也會增開加強版防疫旅館，將提供183間房間。（編輯：陳政偉）1110408

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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