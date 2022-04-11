國軍官兵74人確診 國防部：要求儘速施打第3劑

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立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會11日上午聯席審查「妨害兵役治罪條例修正草案」，國防部副部長柏鴻輝列席並備質詢；柏鴻輝提到，國軍第1劑疫苗施打率97.99%、第2劑96%、第3劑85%，由於第3劑施打有間隔規定，後續會要求官兵儘速施打。中央社記者張皓安攝 111年4月11日

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（中央社記者游凱翔台北11日電）本土疫情擴大，國防部副部長柏鴻輝今天表示，目前共有74名國軍官兵確診。國軍第一劑疫苗施打率97.99%、第二劑96%、第三劑85%，由於第三劑施打有間隔規定，後續會要求官兵儘速施打。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會上午聯席審查「妨害兵役治罪條例修正草案」，柏鴻輝等國防部官員列席並備質詢。

COVID-19本土疫情擴大，民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委江啟臣關切目前國軍疫苗施打率及確診人數。

柏鴻輝表示，國軍第一劑施打率97.99%、第二劑96%、第三劑85%。官兵也可以自行在營外診所或醫院施打疫苗，但第二劑與第三劑疫苗施打需要三個月間隔，因此尚未達到第一、二劑的施打率，會要求官兵儘速施打。

柏鴻輝也提到，依照中央流行疫情指揮中心數據統計，目前共有74名國軍官兵確診；軍醫局長陳建同中將強調，針對營區內的密切接觸者，會依指揮中心及地方衛生單位要求，在營區適當區隔空間實施隔離。（編輯：郭無患）1110411