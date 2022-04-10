4/10全台確診足跡 雙北增210例KTV、華西街夜市及金山老街入列

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（中央社網站10日電）國內今天新增431例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中以新北市143例最多，其次依序為台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例。另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

台北市

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新北市

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桃園市

（桃園市政府提供）

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新竹市

（新竹市政府）

（新竹市政府）

新竹縣

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苗栗縣

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台中市

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彰化縣

（彰化縣政府提供）

嘉義市

（嘉義市政府提供）

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台南市

（台南市政府提供）

高雄市

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屏東縣

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宜蘭縣

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花蓮縣

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