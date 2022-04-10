4/10全台確診足跡 雙北增210例KTV、華西街夜市及金山老街入列
2022/4/10 15:08（4/10 21:57 更新）
國內10日新增431例COVID-19本土病例。圖為高雄市環衛人員8日針對鳳山區1間幼兒園加強清消。（中央社檔案照片）
（中央社網站10日電）國內今天新增431例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中以新北市143例最多，其次依序為台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例。另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
台北市
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新北市
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桃園市
（桃園市政府提供）
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新竹市
（新竹市政府）
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新竹縣
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苗栗縣
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台中市
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彰化縣
（彰化縣政府提供）
嘉義市
（嘉義市政府提供）
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台南市
（台南市政府提供）
高雄市
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屏東縣
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宜蘭縣
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花蓮縣
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