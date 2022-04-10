4/10本土增431例新北最多 中症增4例[影]

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本土COVID-19疫情持續延燒，位於台北車站的疫苗接種站9日持續提供已預約者施打疫苗，另開放400名額現場掛號，也是早早就額滿。中央社記者張皓安攝 111年4月9日

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北10日電）指揮中心今天宣布新增431例COVID-19本土病例，以新北市143例最多；另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗，指揮中心呼籲民眾儘快打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增431例本土病例、144例境外移入病例。

陳時中表示，今天確診數看似比昨天略低，但不排除可能因假日檢驗較少、通報較慢，導致個案數減少。

他表示，431例本土病例共分布全台18縣市，以新北市143例居冠，其次依序為台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例。

陳時中表示，今天雖未新增死亡個案，但有增加4例中度症狀個案，今年元旦以來累計12例中症個案、中症率0.34%；重症累計2例均死亡、重症率0.06%；其餘有3532例輕症或無症狀、約占99.61%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的中症個案年齡介於50多歲至80多歲，其中1人完全沒打疫苗、1人打2劑、2人打滿3劑，從未接種疫苗的是一名50多歲女性，有高血壓、冠狀動脈心臟病史，染疫後併發中症。

羅一鈞解釋，所謂重症代表住到加護病房，或是出現急性呼吸窘迫、敗血性休克等，即使還沒轉入加護病房也算重症；至於輕微肺炎、血氧濃度在沒使用氧氣狀況下低於95%、屬於住院需要的中度醫療需求，都屬於中度症狀。

羅一鈞重申，民眾接種疫苗後，不僅染疫併發重症風險將大幅降低，併發中度或更輕微症狀的機會都比沒有打疫苗者來得低。（編輯：張雅淨）1110410

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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