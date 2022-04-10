新北居隔人數破萬 居家照護關懷中心試運行

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新北市政府10日舉行「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷中心」試運行會議，市長侯友宜出席主持，他表示，面對大量確診可能發生的情形，一定要啟動居家照護，以兼顧後端醫療及生活物資。中央社記者王鴻國攝 111年4月10日

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天主持「Covid-19居家照護關懷中心」試運行會議並表示，迄今居隔人數已約1萬2000人，遠超越去年高峰期，一定要啟動居家照護，以確保醫療量能。

新北市政府今天在市府9樓災害應變中心進行「Covid-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷中心」試運行會議，副秘書長朱愓之報告指出，由原「檢疫隔離關懷中心」服務升級，透過iCare健康雲APP遠距醫療與科技防疫，協助居家照護者醫療及生活照顧。

隨後，侯友宜視察市府在另處設置的居家照護關懷中心，朱愓之隨行簡報指出，新北市「Covid-19居家照護關懷中心」更重要的是對確診者居家健康照護及生活關懷量能。

他表示，為讓輕症確診者可以居家安心照護，也能保留醫療量能應變中、重症患者及高風險個案。因此，民眾居隔期間病情若加重，可透過「綠色通道」直送7間核心醫院治療。

朱愓之表示，為解決輕症在家生活不便，市府將提供物資關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾等基本物資及生活物資採買資訊等。以及提供垃圾清運及寵物照顧，也會對學生、弱勢家戶提供關懷協助。

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侯友宜接受媒體聯訪表示，新北居家隔離的人數迄今已約1萬2000人，已超過去年疫情高峰期的居隔人數，由於Omicron變種病毒有99.7%以上是輕症或無症狀，只要好好配合醫療照護就能很快康復。

他表示，面對大量確診可能發生的情形，一定要啟動居家照護，以兼顧後端醫療及生活物資，居隔用電子圍籬方式來做管控，並由市府災害應變中心運作，來解決各種不可預期的各種問題，在依循中央已完成大目標的指引下，最重要方向就是希望能保有醫療量能。（編輯：張銘坤）1110410

新北市長侯友宜（左）表示，迄今居隔人數已約1萬2000人，遠超越去年高峰期，一定要啟動居家照護，以確保醫療量能。中央社記者王鴻國攝 111年4月10日

新北市政府10日舉行「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷中心」試運行會議，副秘書長朱愓之報告指出，為解決輕症在家生活不便，市府將提供物資關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑等等基本物資及生活物資採買資訊等。中央社記者王鴻國攝 111年4月10日