快篩國家隊有譜？陳時中：800萬劑供應契約洽談中

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（中央社記者張茗喧台北10日電）因應COVID-19輕症化，自主快篩重要性大增，有立委呼籲籌組快篩國家隊。指揮中心指揮官陳時中今天表示，正著手研擬800萬劑家用快篩供應契約，盼讓價格更平價。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午赴台灣基督長老教會義光教會演講，分享國內疫情情況以及2年防疫的心路歷程。

陳時中在演講中提到，因應Omicron疫情輕症化，下週起將加強推廣「台灣社交距離APP」，盼強化科技疫調，一旦曾經接觸確診者，手機就會跳出警示，接到訊息的民眾就能自主快篩。

陳時中表示，目前快篩試劑發展成熟且供貨穩定，偽陽性率已降低至接近PCR採檢，是民眾自主應變、健康監測最佳工具。

不過，家用快篩試劑在冰島售價不到新台幣100元，國內每支卻要300元，並不便宜。陳時中日前坦言，不排除由政府徵用以降低價格。

陳時中今天在演講中提到，因應擴大採檢需求，正在和廠商著手研擬800萬劑家用快篩試劑的共同供應契約，期盼讓價格更平價。

時代力量立委陳椒華呼籲行政院儘速籌組快篩國家隊，在疫情嚴峻時期更應由政府免費提供快篩。陳時中會後受訪時說，這都在準備中，沒有問題。

另外，陳時中在昨天下午記者會中4度吸鼻子，有醫師對他的健康狀況表達擔憂，也有人建議陳時中應自主隔離。陳時中對此表示，隔離或相關狀況都有科學證據和作法，每個人都應把自己的身體照顧好。

在年底市長選舉方面，最近又傳出陳時中若出選桃園市長贏面大。陳時中說，謝謝大家抬愛，但目前沒在規劃選舉的事。（編輯：張雅淨）1110410