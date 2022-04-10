立委籲組快篩國家隊 價格壓低在百元左右

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（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量立委陳椒華今天說，本土確診連續破百且持續攀高，快篩試劑需求大增，但國內試劑售價比國際高出許多，呼籲行政院推免費快篩、籌組快篩國家隊，並將價格壓低到百元左右。

陳椒華今天與時代力量台北市議員參選人陳志明、林泓泰、劉仕傑舉行記者會。她說，去年6月就衛福部開放居家快篩，公布預定販售價格時就已經比國外貴很多，像德國一劑約新台幣100元，她要求價格要合理，結果衛福部說無法干預、只能尊重廠商定價。

陳椒華說，目前本土疫情升溫，快篩試劑需求大量增加，但國內快篩試劑定價至少都要300元起跳，遠超過國際行情，呼籲政府盡快成立快篩國家隊，在疫情高峰時，由官方提供快篩試劑、待疫情穩定後，也應壓低價格，「最好能在百元左右」。

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陳椒華指出，韓國在2月疫情爆發初期，由官方管控快篩，指定為公共衛生危機應對醫療產品，規定快篩價格為6000韓元，折合新台幣約140元，如果高於這個價格轉賣即違法；新加坡國際大廠快篩售價約5到6元新幣，折合新台幣120元，最近促銷價更只要新台幣80元。

陳志明說，居家快篩的好處在於彈性跟時效性，可減少醫療體系人力負擔；韓國政府徵用快篩，由官方分發販售，限制每人購買頻率，確保量足外，也規定價格，任何更高價格販售都違法，以杜絕囤積轉賣的念頭。（編輯：蘇志宗）1110410