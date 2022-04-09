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疫情4/300

不打疫苗確診自付醫療？ 陳時中：仍鼓勵接種為主

2022/4/9 15:36（4/9 16:32 更新）
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台灣COVID-19疫情升溫，9日再新增442例本土確診。適逢週末假日天氣穩定，台北車站疫苗接種站午後有大批民眾為施打疫苗排成長龍。中央社記者張皓安攝 111年4月9日
台灣COVID-19疫情升溫，9日再新增442例本土確診。適逢週末假日天氣穩定，台北車站疫苗接種站午後有大批民眾為施打疫苗排成長龍。中央社記者張皓安攝 111年4月9日
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）新加坡要求不打疫苗者若確診必須自付醫療費用，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，醫療是基本健康權，要求自付醫療費用不是台灣政策方向，仍以鼓勵接種為主。

新加坡政府之前一向替染疫的所有國民及其他特定類別居民支付醫療費用，但為避免醫療保健體系承受過多壓力，從去年12月8日起停止為不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人士支付染疫醫療費用。

台灣近日本土疫情升溫，有媒體在指揮中心記者會詢問台灣是否比照新加坡來提高疫苗施打率，陳時中表示，醫療還是基本健康權，有差別待遇可以，但要求完全自費恐怕不是台灣政策方向，目前還是以鼓勵方式希望民眾打疫苗。

有媒體也問到，是否有突破性感染最多的疫苗組合前3名統計，陳時中表示，沒有疫苗組合前3名，但以接種最後一劑來看的話，以每10萬人為單位，AZ為10.2人、莫德納為6.5人、高端為2.6人、BNT則為7.5人。

不過，陳時中強調，AZ的數據統計意義不大，接種第三劑為莫德納的有769萬人，BNT則有307萬人，而高端為49萬人，AZ卻不足3萬人，統計數據要超過10萬人比較有意義，因此AZ數字只能做參考。

指揮中心日前也曾提過，未來不只八大場所，要求打滿3劑疫苗接種的處所也將增加，陳時中今天則表示，目前場所還未定案，定案後會跟外界報告。

至於隨著停課學校越來越多，是否重新考慮讓5歲至11歲孩童施打疫苗？陳時中表示，目前正跟教育部積極討論停課標準，希望合理化，而是否讓5歲到11歲打疫苗，仍必須尊重專家結論，後續有新事證之類都可提供專家參考。

另外，根據指揮中心數據，目前12歲至17歲的接種率分別為第一劑88.6%、第二劑80.5%；而75歲以上長者的第一劑疫苗接種率為77.4%、第二劑71.3%，追加劑為54.9%。（編輯：張芷瑄）1110409

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