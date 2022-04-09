4/9本土增442例 9旬婦患慢性病沒打疫苗染疫亡

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國內COVID-19疫情延燒，本土個案連日破百，台北市北投市場知名滷肉飯店9日仍出現長長排隊人龍，民眾戴著口罩從2樓排到1樓。中央社記者徐肇昌攝 111年4月9日

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北9日電）國內COVID-19疫情持續，今天增442例本土個案，再創今年單日新高，其中一名90多歲患慢性病女性長者染疫死亡，至今未打過COVID-19疫苗，是國內相隔近2個月再現死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增578例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入，107例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增一例死亡。

國內上次出現COVID-19死亡個案是在今年2月15日，今天再度新增一名90多歲長者染疫死亡及4名中重症患者。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天的死亡個案是一名90多歲女性，有高血壓、帕金森氏症等慢性病，未接種過任何COVID-19疫苗。

羅一鈞說，個案於4月4日確診，染疫住院後出現氧氣過低狀況，須使用氧氣面罩，後續發現併發細菌性肺炎及敗血性休克，入住加護病房積極治療仍在4月7日死亡，這是今年第2例本土死亡病例。今天的死亡個案病毒定序結果尚未出爐，但從相關資料初判應為Omicron的亞型變異株BA.2。

（指揮中心提供）

分析今年1月1日起所有各年齡層本土病例，50多歲中重度以上症狀個案共4人，占該年齡層個案比例0.6%，60多歲中重度以上個案2人，占該年齡層個案比例0.9%，70多歲中重度以上個案3人，占該年齡層個案比例2.2%，80多歲中重度以上為一名死亡個案，占該年齡層個案比例4.5%。

90多歲以上中重度以上個案4人，占該年齡層個案比例為50%，其中2人死亡。羅一鈞表示，上述統計可知Omicron病毒重症死亡風險是長者明顯比中壯年更高，呼籲高齡長者把握機會接種疫苗，即便染疫仍可大幅降低重症及死亡風險。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月8日本土病例共3108例，其中3098人為輕症或無症狀者、占比為99.68%，中重症及死亡個案共10人、占比為0.32%。中重症個案8人，年齡介於20多歲至90多歲，死亡人數2人，年齡介於80多歲至90多歲。

據指揮中心資料，本土病例遍及17縣市，新北市143例最多，台北市95例次之，桃園市41例為第3多，其餘則是基隆市39例，高雄市38例，花蓮縣24例，屏東縣14例，宜蘭縣10例，嘉義縣9例，新竹縣8例，台中市7例，台南市6例，彰化縣3例，苗栗縣2例，新竹市、雲林縣及嘉義市各1例。（編輯：陳政偉）1110409

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）