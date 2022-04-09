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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗4/300

鼓勵長者接種 500元獎勵品延長到5/31

2022/4/9 14:28（4/9 16:25 更新）
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疫情指揮中心9日宣布，為鼓勵長者接種，500元獎勵品延長到5月31日。圖為新北市一處社區接種站。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心9日宣布，為鼓勵長者接種，500元獎勵品延長到5月31日。圖為新北市一處社區接種站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，各地方政府加碼提供65歲以上（含55歲到64歲原住民）尚未接種疫苗民眾新台幣500元（含）以下衛教品措施，延長到5月31日止。

指揮中心指揮官陳時中表示，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，接種疫苗可降低長者等高風險族群重症、住院或死亡風險。

目前台灣疫苗接種率第1劑約83.6％，第2劑約78.7％，追加劑約52.0％，其中65歲到74歲長者第1劑86.9％，第2劑83.3％，追加劑69.4％；75歲以上長者第1劑接種率仍僅76.6％，第2劑71.2％，追加劑55.5％。

陳時中呼籲長者儘速接種，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑，提升免疫保護力。

民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近接種地點就近接種。

此外，各縣市衛生局網頁有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少，如果擔心接種後產生副作用，可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適疫苗。（編輯：李明宗）1110409

提供65歲以上（含55歲到64歲原住民）尚未接種疫苗民眾新台幣500元（含）以下衛教品措施，延長到5月31日。（指揮中心提供）
提供65歲以上（含55歲到64歲原住民）尚未接種疫苗民眾新台幣500元（含）以下衛教品措施，延長到5月31日。（指揮中心提供）
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陳時中籲長者打第3劑 降低重症死亡效果佳
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