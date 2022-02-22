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COVID-19疫苗3/300
陳時中籲長者打第3劑 降低重症死亡效果佳
2022/2/22 15:12（2/22 15:36 更新）
指揮中心指揮官陳時中22日呼籲高齡長者務必接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大。圖為台北捷運松山站接種站。（中央社檔案照片）
（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）國內COVID-19疫苗持續接種，但第3劑接種意願有下降趨勢。指揮中心指揮官陳時中今天呼籲高齡長者務必接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大。
根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內接種15萬4990劑，累計接種超過4596萬劑，第1劑涵蓋率82.65%、第2劑76.32%、第3劑37.11%、基礎加強劑0.79%。
有媒體在疫情記者會中詢問，第3劑疫苗接種意願有下降趨勢，指揮中心是否打算送禮物或禮券刺激打氣。
陳時中表示，用各類方式鼓勵大家接種都會考慮，但目前暫時沒有相關規劃，他並呼籲高齡者務必盡快接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大，為自己好還是盡快接種。
另有媒體詢問BNT疫苗採購進度，陳時中說，目前採購合約還在洽談中，BNT疫苗約剩120萬劑。（編輯：管中維）1110222
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