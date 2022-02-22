更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡
生活

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

陳時中籲長者打第3劑 降低重症死亡效果佳

2022/2/22 15:12（2/22 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中22日呼籲高齡長者務必接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大。圖為台北捷運松山站接種站。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中22日呼籲高齡長者務必接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大。圖為台北捷運松山站接種站。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）國內COVID-19疫苗持續接種，但第3劑接種意願有下降趨勢。指揮中心指揮官陳時中今天呼籲高齡長者務必接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內接種15萬4990劑，累計接種超過4596萬劑，第1劑涵蓋率82.65%、第2劑76.32%、第3劑37.11%、基礎加強劑0.79%。

有媒體在疫情記者會中詢問，第3劑疫苗接種意願有下降趨勢，指揮中心是否打算送禮物或禮券刺激打氣。

陳時中表示，用各類方式鼓勵大家接種都會考慮，但目前暫時沒有相關規劃，他並呼籲高齡者務必盡快接種第3劑，對降低重症、死亡幫助很大，為自己好還是盡快接種。

另有媒體詢問BNT疫苗採購進度，陳時中說，目前採購合約還在洽談中，BNT疫苗約剩120萬劑。（編輯：管中維）1110222

延伸閱讀
第24期疫苗2/23分流預約 2/28至3/6開打宗教協會群聚增4確診 煉油廠紅茶牛奶店案多1例陳時中透露疫情控制關鍵數字 邊境鬆綁本週公布單週本土病例降42% 陳時中：防疫放寬是勢在必行
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀