單週本土病例降42% 陳時中：防疫放寬是勢在必行

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北21日電）春節連假過後2週，指揮中心指揮官陳時中今天說，觀察單週本土病例數下降42%，顯示疫情穩定可控，故相關防疫措施放寬是勢在必行，將彙整各單位鬆綁措施後對外公布。

行政院今天表示，國內疫情趨於穩定且在可控範圍，在兼顧經濟、生計及防疫考量下，防疫規範會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整，請中央流行疫情指揮中心在藥品及醫療量能上做好準備。

陳時中今天在疫情記者會上說明，先前評估春節連假過後2週為疫情觀察期，2月14至20日的疫情狀況，與前一週2月7至13日相比，本土病例降低42%，顯示國內疫情穩定可控。

陳時中說，疫情穩定可控，必然會進行相關放鬆措施，且疫情管理與地方政府運作皆良好，放寬是勢在必行，目前正彙整各主管機關相關規定，再一併對外公布。

陳時中強調，鬆綁方向一定是朝向正常生活邁進，但戴口罩、維持社交距離、勤洗手等措施仍會維持，只是要求的強度跟場所相對較少，若全面放棄戴口罩、社交距離等措施，對防疫還是有相當的影響。

而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，指揮中心統計，19至20日疫苗接種22萬9599劑，疫苗人口涵蓋率第1劑82.61%，第2劑76.24%，基礎加強劑0.78%，追加劑36.4%。

此外，媒體也在問及，有民調顯示逾半數受訪者反對陳時中卸下指揮官職務後參選，陳時中則強調，現在他都在專心防疫，日後若卸下職務再來參考民調數字。（編輯：陳政偉）1110221