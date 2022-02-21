澳洲國門解封盼重振觀光 完整接種疫苗旅客免隔離

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澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日起對已接種COVID-19疫苗的旅客全面重啟國門。圖為機場員工拿著紀念品歡迎乘客。（法新社）

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，今天起對已接種COVID-19疫苗的旅客全面重啟國門，觀光客再度來訪，數以百計滯留境外的澳洲人得以返家與家人朋友團聚。

據規定，完整接種疫苗旅客入境後不需隔離，未接種2劑疫苗者則需提供相關相關豁免證明方可入境，且須符合各州或領地的隔離檢疫要求。

路透社報導，今天將有超過50架次的國際航班抵達澳洲，其中27架將降落在最大城市雪梨；受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施衝擊的觀光業和餐旅業，如今正在尋求重建商機，恢復往日榮景。

澳洲貿易觀光暨投資部長特漢（Dan Tehan）在雪梨機場告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「這裡在開派對，有音樂演奏，人們臉上掛著笑容，他們馬上就要起舞了，我確信。」特漢拿著一罐澳洲人不可或缺的主要食品維吉麥醬（Vegemite）及無尾熊絨毛玩具，歡迎觀光客到來。

特漢表示，觀光市場將迎來「非常強勁」的反彈，本週搭乘澳洲航空公司（Qantas Airways Ltd.）班機入境的旅客人數上看1萬4000人。

觀光業是澳洲最重要產業之一，產值逾600億澳元（430億美元），雇用勞工人數占澳洲總勞動力的5%，但澳洲自2020年3月為防堵疫情關閉邊境後，觀光業大受打擊。

該國昨天通報逾1萬6600例染疫，另有至少33人不治，主要都分布在人口最多的3州，包括新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）。

澳洲迄今累計約270萬人染疫，大多是在Omicron變異株去年11月底現蹤後確診；全國染疫病亡人數為4913人。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110221



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