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疫情3/300

荷蘭解封重返正常生活 染疫住院人數減少

2022/2/16 13:56（2/16 14:46 更新）
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荷蘭將自25日解除幾乎所有防疫限制措施，重返正常生活。圖為1月底阿姆斯特丹重新開放，民眾相約吃飯聚會。（美聯社）
荷蘭將自25日解除幾乎所有防疫限制措施，重返正常生活。圖為1月底阿姆斯特丹重新開放，民眾相約吃飯聚會。（美聯社）
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（中央社阿姆斯特丹15日綜合外電報導）荷蘭衛生部長庫帕斯（Ernst Kuipers）今天說，基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例和住院人數減少，將自本月25日解除幾乎所有防疫限制措施，重返正常生活。

庫帕斯在記者會中表示：「全國將重新開放…很高興我們現在要進入不同階段了。」

荷蘭解除管制後，酒吧和餐廳將獲准營業到凌晨1時，而不是晚上10時。

庫帕斯說，自25日起，營業時間恢復正常。他對情況感到樂觀，但仍敦促民眾謹慎以對。

他表示：「我們才剛經歷（新增確診病例）高峰期，這就是為什麼大家依舊要小心。」他還說，雖不再強制戴口罩，但仍建議民眾戴上。

公共場所的社交距離規定也將在本月底解除，但民眾必須出示疫苗接種證明，或證明近期染疫康復，或提出採檢陰性結果。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110216


▼荷蘭每百萬人新增確診數與死亡人數

▼荷蘭第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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