日本擬3月鬆綁邊境管制 外國人入境隔離由7天縮至3天

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日本政府擬從3月起逐步放寬邊境管制，入境隔離期可能由7天縮短至3天。圖為東京羽田機場。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本政府擬3月起逐步放寬因疫情實施的邊境管制，包括有條件開放觀光客以外的外國人新申請入境、每天入境人數上限由3500人提高到5000人，以及入境隔離期由7天縮短至3天等。

日本放送協會（NHK）報導，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，日本正實施嚴格的邊境管制措施，原則上禁止外國人新申請入境，自國外入境後也須在自家中隔離7天等。

日本政府評估，因現在已對Omicron有所了解，且接種第3劑疫苗的進度將更加推進，擬從3月起逐步放寬邊境管制措施。

具體內容上，包括在符合防疫措施等一定的條件下，擬允許觀光客以外的外國人新申請入境；每天入境日本的人數上限，規劃由現行的3500人提高到5000人。

入境後須在家中或防疫旅館隔離7天的規定也將鬆綁，若第3天檢驗為陰性，即可解除隔離。

此外，若入境者是已接種第3劑疫苗，且是來自Omicron並未廣為傳播的地區，研議入境後可完全免隔離。

報導說，首相岸田文雄預定在明天召開記者會，說明上述邊境防疫措施鬆綁的規劃。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110216



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