疫情減緩 德國出境旅遊人數大增

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（中央社記者林育立柏林14日專電）德國民眾隨著疫情減緩，等不及要出國旅遊，其中西班牙和希臘的地中海觀光勝地尤其熱門，航空公司和旅行社的業績逐漸恢復到疫情前的水準。

德國漢莎航空（Lufthansa）董事霍恩麥斯特（Harry Hohmeister）接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時表示，4月復活節假期和暑假的渡假需求大增，疫情延續2年後正出現龐大的補償性需求，許多民眾對出國觀光躍躍欲試。

這家歐洲最大的航空公司因此加開從法蘭克福往賽普勒斯和西班牙的班機，並規劃能乘坐350名乘客的大型客機飛往觀光客喜愛的馬約卡島（Mallorca）。

霍恩麥斯特指出，目前歐洲個別景點的機票銷售量，已經相當於疫情前的3倍。

歐洲最大旅遊業者途易集團（TUI）也表示，業績正逐漸恢復到疫情前的水準。

途易集團德國分公司執行長鮑默（Stefan Baumer）指出，「對陽光和海洋的渴望」刺激民眾購買地中海行程，飛往馬約卡島的包機已在上週末起飛，比往年早一個月，疫情爆發以來，公司首度提供馬約卡島的1000家合作旅館供客戶挑選。

這家老牌旅行社指出，希臘尤其熱門，疫情前愛琴海島嶼每年可吸引280萬名客戶，今年預計可達300萬人。

歐洲各國因應疫情減緩，相繼放寬管制，其中丹麥、瑞典等北歐國家走在最前面，解除室內戴口罩、餐廳提早打烊和聚會人數的限制，防疫措施相對嚴格的德國也規劃在3月底取消相關規定。（編輯：陳惠珍）1110214