NHK民調：逾半日本民眾主張為防疫應繼續鎖國

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本為防疫正實施嚴格的邊境管制，到2月底原則上禁止外國人新申請入境。對此，日本放送協會（NHK）日前的民調顯示，主張應持續邊境管制有57%，贊成放寬者約32%。

日本政府為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron，原則上禁止外國人新申請入境，這項嚴格的邊境管制即將在2月底到期，傳出日本政府有意從3月起鬆綁，並研議提高每日入境人數上限、將7天的入境隔離期再縮短等。

不過，面對日本財經界與留學生期盼放寬邊境管制的訴求，NHK於本月11日至13日的民調結果顯示，逾半數的57%日本民眾主張繼續邊境管制，贊成放寬者約32%。

另外，民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支持率為54%，比上個月小幅衰退3個百分點；內閣的不支持率則上升7個百分點達27%。

對於日本政府在防疫上的表現，5%的受訪者「非常肯定」，55%「還算肯定」；30%認為「不太好」，7%認為「非常不好」。

民調詢及對東京都等13地延長實施「防止蔓延等重點措施」的看法，有近半的49%受訪者認為「適當」，15%主張「應不延長直接解除」，26%認為應升級為「緊急事態宣言」。

在接種第3劑疫苗方面，若第3劑疫苗與前2劑為不同品牌，33%的受訪者會感到不安，55%不會因此不安，另有6%表示不打算接種第3劑。

NHK這次民調調查時間為本月11日到13日，採用隨機撥號抽樣方法（Random Digit Dialing, RDD）撥打市話或手機，針對18歲以上民眾進行調查，2122人中有1240人回答，回答率為58%。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110215