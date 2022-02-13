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疫情10/300

東京疫情稍緩 大阪重症病床使用率接近警戒線

2022/2/13 19:36（2/13 19:53 更新）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本東京都今天新增1萬3074例COVID-19確診病例，連續5天低於上週同日，疫情有稍緩跡象；大阪府今天重症病床使用率達36.3%，接近籲請中央發布「緊急事態宣言」的40%。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬3074例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日減少4400多例，連續5天低於上週同日；今天另新增12例死亡病例。

東京都重症患者數較12日增加3人，總數65人；專用病床使用率較12日增加0.2個百分點，來到58.8%。

富士新聞網報導，根據日本政府厚生勞動省統計，截至12日全境重症患者數1366人，較11日增加14人，連續3天逾1300人，呈現持續增加趨勢。

關西電視台報導，大阪府今天新增1萬2574例確診病例，較上週日減少1000多例，至今累計病例數逾50萬，來到50萬4833例。

大阪府目前實際上的重症病床使用率為36.3%，實際上的輕症及中等症狀病床使用率為115.9%。

大阪府知事吉村洋文說，一旦實際上的重症病床使用率達到40%時，將考慮籲請中央政府對大阪府發布「緊急事態宣言」。

大阪府政府預計14日做出決定，看是要籲請中央發布「緊急事態宣言」，或是籲請中央延長「防止蔓延等重點措施」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110213

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