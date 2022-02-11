日本COVID-19死亡累計逾2萬 東京確診增1.8萬例

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例今天累計超過2萬例，因Omicron變異株急速擴散，每日死亡病例也持續成長；此外東京今天新增確診1萬8660例，有趨緩跡象。

日本朝日新聞統計，今天COVID-19死亡病例累計超過2萬例。

報導指出，去年夏天起的第5波疫情逐漸穩定後，日本境內死亡病例數多日都只有1位數，也有許多天沒有新增死者；但從今年年初以來，因Omicron變異株急速擴散，帶動每日死亡病例成長。

今年1月14日死亡病例時隔約2個月回升到2位數，之後開始持續增加，2月4日是繼去年6月3日以來，睽違約8個月再次單日死亡100人以上，2月8日到10日也每天死亡超過150例。

另外，日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增COVID-19確診1萬8660例、死亡9例；今天確診數比上週五少1100多例，且連續3天都比上一週的同天減少。

此外，截至今天為止的一週內，平均每天新增確診1萬7687.1例，比截至昨天的平均數少162.6例，且是連續3天減少。

在其他地區，大阪府新增確診1萬5302例，成為次高紀錄，另新增27例死亡。

茨城縣新增確診1703例、愛知縣新增6639例等，創當地新高紀錄。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110211