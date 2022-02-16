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疫情5/300

韓國單日確診破9萬例創新高 26萬人居家治療

2022/2/16 11:28（2/16 11:52 更新）
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韓國COVID-19單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄。（韓聯社）
韓國COVID-19單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄。（韓聯社）
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（中央社台北16日電）韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄，居家治療人數超過26萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增9萬443例確診，較前一天大增3萬多例，累計155萬2851例。

防疫當局預估，2月底單日確診數可能達到13萬至17萬例，3月初增至20萬例以上。

新增案例包括9萬281例社區感染，162例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加5萬2605例，占58.3%。非首都圈社區感染案例共有3萬7676例，以釜山、慶尚南道、大邱為最大宗。

採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情至今天凌晨零時增至26萬6040例，較前一天增加2萬多例。

重症及病歿人數增加速度則相對較緩，截至凌晨零時，重症人數為313例。病歿人數增加39例，累計7202例，死亡率0.46%。（編輯：周永捷）1110216


▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

▼韓國第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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