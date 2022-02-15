BTS第5人確診 李昇基打3劑疫苗也染疫

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（中央社記者廖禹揚首爾15日電）韓國人氣團體防彈少年團（BTS）成員V與知名藝人李昇基今天證實感染COVID-19，李昇基為打完3劑疫苗的突破感染，V則是團內第5個確診的成員，兩人都因此暫停所有行程。

BTS所屬公司今晚發布聲明表示，已接種兩劑疫苗的V今天因喉嚨痛等症狀接受採檢，PCR檢查結果為陽性。

公司說明，V目前只有輕微發燒及喉嚨痛症狀，正依當局規定進行居家治療。

BTS先前已有4名成員確診，但皆痊癒，公司表示，V在12日曾與其他成員接觸，但其他成員皆無症狀，快篩結果也都是陰性。

李昇基則是在今天的廣告拍攝前進行快篩時出現陽性反應，因此暫停行程接受PCR檢查，最終確診。公司表示，李昇基已接種3劑疫苗，沒有任何特殊症狀。

李昇基稍早也在社群網站上報平安，表示自己只有輕微感冒症狀，要粉絲不用太擔心，承諾會盡快康復返回螢光幕前。

韓國演藝圈近期確診案例不斷，許多正在播映中的人氣綜藝節目拍攝都受影響，不僅SBS電視台的Running Man班底半數以上確診，KBS的熱門綜藝「兩天一夜」班底之一的文世潤也證實染疫，拍攝工作因此暫停。（編輯：林憬屏）1110215