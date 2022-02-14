ITZY成員禮智確診 韓國一週內逾20藝人染疫

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國近期Omicron疫情快速擴散，單日確診人數連續5天維持在5萬例以上，人員接觸繁雜的演藝圈也是確診消息不斷，不到一週內就有至少20名歌手、演員確診。

與TWICE同屬JYP娛樂的韓國女團ITZY今天證實成員禮智確診消息，是團內第2例確診；活躍於蒙面歌王等多個綜藝節目的前主播金聖柱今天也因喉嚨痛等症狀，自行快篩後出現陽性反應，目前正在等待PCR結果出爐。

韓國近期確診者大幅增加，演藝圈案例也屢見不鮮，包括10日確診的金鐘國，以及陸續確診的池錫辰、梁世燦、哈哈等Running Man節目班底，在台灣擁有許多歌迷的樂團CNBLUE主唱鄭容和13日也證實確診，但大多只有輕微感冒症狀。

近一週內確診的藝人還包括Epik High的Tablo、SEVENTEEN圓佑、ENHYPEN善禹、T1419 Gunwoo與BLANK2Y 4名成員英斌、兌祐、東赫、時宇（譯音）。

韓國疫情爆發以來，容易吸引人潮聚集的藝文活動雖受許多限制，但近期放寬許多，多數藝人團體都已開始舉辦演唱會、粉絲見面會等大型活動。韓媒統計，近一週內染疫的藝人至少有20多例，因此受影響的活動也不少。

最近有2名成員確診的女團ITZY原訂19日舉行出道後首次粉絲見面會，因成員確診被迫延期；多達7名成員確診的9人團體CRAVITY，也不得不將發行新專輯的行程延後。

原本預定在上週末時隔9年合體舉行演唱會的4人團體2AM，成員趙權在活動前一天確診，兩天活動全取消，成員瑟雍、珍雲之後也接連確診。（編輯：陳惠珍）1110214