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哈哈、2AM瑟雍確診 Running Man逾半班底染疫

2022/2/12 13:50（2/12 13:56 更新）
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韓國藝人哈哈12日證實感染COVID-19。（圖取自instagram.com/quanhaha79）
韓國藝人哈哈12日證實感染COVID-19。（圖取自instagram.com/quanhaha79）
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國藝人哈哈、2AM成員瑟雍今天證實感染COVID-19，暫停所有行程。包括哈哈在內，人氣綜藝節目Running Man7人班底中已有4人確診。

哈哈所屬公司今天表示，哈哈9日進行快篩結果為陰性，但10日出現發燒等症狀，因此暫停行程接受檢查，今天接到確診通知。

繼Running Man固定班底之一的金鐘國10日確診，梁世燦、池錫辰也在11日接連確診，加上哈哈一共有4人中鏢；全昭旻與上個月確診後痊癒的劉在錫，因過敏未接種疫苗的宋智孝快篩結果皆為陰性。

原定本週末舉行演唱會的2AM成員瑟雍今天也證實確診，2AM原定舉行的兩場演唱會昨天已因成員趙權確診宣布延期。

瑟雍所屬公司表示，瑟雍11日快篩結果為陰性，為防萬一自行隔離並再次快篩，出現陽性反應後接受PCR檢查，今天上午確診。

公司表示，瑟雍已完成3劑疫苗接種，未出現特別症狀，現暫停所有行程。（編輯：周永捷）1110212

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