韓國確診連5天破5萬例 總統候選人安哲秀妻子染疫

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（中央社記者廖禹揚首爾14日電）韓國COVID-19單日確診新增5萬4619例，連續5天新增超過5萬例，居家治療人數超過23萬例。總統候選人安哲秀的妻子金美京也染疫。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增5萬4619例確診，累計140萬5246例。

韓國國民之黨總統候選人安哲秀昨天透過影片公開妻子、首爾大學教授金美京確診消息，他哽咽表示，妻子患有慢性疾病，病情並不樂觀。

安哲秀沉痛地說，妻子在協助他進行選戰同時也持續做醫療志工，可能是因此才確診，「身為丈夫我感到相當內疚」。同為首爾大學醫學系畢業的安哲秀與金美京在新型冠狀病毒疫情爆發後就義務投入前線醫療工作，受到相當好評。

安哲秀13日行程因妻子確診臨時取消，在他的PCR核酸檢查結果確定為陰性後，今天再度投入選戰。

韓國總統大選將於3月9日舉行，2月中進行候選人登錄。

新型冠狀病毒Omicron變異株疫情近期在韓國快速擴大，新增病例包括5萬4513例社區感染，106例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈社區感染共增加3萬1037例，占56.9%。非首都圈社區感染共2萬3476例，以釜山、慶尚南道、大邱、忠清南道為最大宗。

採取居家治療的輕症及無症狀患者至今天凌晨零時增至23萬2086例，較前一天增加近2萬例。

重症及病歿人數增加速度相對較緩，截至凌晨零時，重症人數為306例，較前一天增加18例，時隔17天回升至300例以上；病逝人數增加21例，累計7102例，死亡率0.51%。（編輯：郭中翰）1110214