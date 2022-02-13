韓國總統大選 尹錫悅考慮安哲秀合推單一人選提議

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國總統大選3月登場，國民之黨候選人安哲秀今天向最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅提議，以民調方式推選單一候選人；尹錫悅則表示，將就此進行考慮。

韓聯社報導，安哲秀完成總統人選登記後，通過YouTube舉行線上記者會表示，為了更好的政權交替，提議國民之黨和國民力量黨推選單一候選人。

他指出，到目前為止，在野黨候選人按照各自方式行事，但僅靠單一人的力量很難同時實現政權交替取代舊體制、通過國民團結走向更好未來的目標，這需要有基於民眾信任的壓倒性勝利。

為此，需採取經由兩黨支持者以及尚未有支持人選的國民一致同意的合理方式，安哲秀因而提議採取民調比較方式，推選出單一人選。

安哲秀提議，可採取兩黨在2021年4月7日首爾市長補選時合推單一人選的方式。當時，兩黨從國民力量黨候選人吳世勳和安哲秀之間推選單一候選人，2間民調機構各自分別向800名選民進行適合度和競爭力調查。

最終，獲推選的吳世勳在首爾市長補選獲勝，擊敗執政黨共同民主黨候選人朴映宣。

尹錫悅今天接受記者採訪時則表示，積極評價安哲秀從大局出發的提議，即兩黨推選單一候選人以實現政權交替，他將就此進行考慮，但該提議不乏令人遺憾之處。

針對何為安哲秀提議「令人遺憾」之處，尹錫悅沒有作出具體回答。據推測，由於尹錫悅對安哲秀的提議在原則上持積極立場，雙方有可能就此聯手。

尹錫悅所屬的國民力量黨選舉對策本部首席發言人則說，以這種方式合推人選反而可能違背希望政權交替的國民要求，對這一方式表示反對。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110213