韓國疫情下舉行大選 為隔離、確診者訂投票時間

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國3月9日將舉行總統大選，為確保因疫情影響正在隔離或確診選民的投票權，政府今天通過部分修法案，指定投票日當天傍晚6時至7時30分為隔離者及確診者的投票時間。

韓國近期確診者快速增加，為避免影響選舉，國務會議今天決議通過公職選舉法部分修法案，為隔離者及確診者指定投票時間。

根據修法內容，隔離者及確診者可在3月9日當天下午6時至7時30分之間前往投票所投票，但必須自行開車、搭乘防疫計程車或步行前往，並徹底遵守相關防疫規範。

若為住在山區等偏遠地區的高齡者、身心障礙者或產婦等移動較不方便者，向當地衛生所申請臨時外出許可後，也可在下午6時前投票。

隔離者與確診者使用的投票所設置地點必須距離一般投票所2公尺以上，並進行消毒；投票所工作人員必須穿著隔離衣、面罩等防護用具，一般工作人員也必須穿戴一次性手套、KF94規格以上的口罩等。

投票日當天所有人員進場前都必須接受體溫等症狀確認，若發現發燒或呼吸系統症狀，需使用另外設置的臨時投票所。（編輯：黃自強）1110215