韓國總統大選造勢 民眾熱情不畏疫情

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國總統大選競選活動期正式展開，各黨候選人全國走透透，在各地第一線與選民搏感情。支持者不受近期疫情升溫影響，造勢會場處處可見人群聚集。

韓國將在3月9日舉行總統大選，執政黨共同民主黨候選人李在明面對在野黨來勢洶洶，在2月15日凌晨零時、法定競選期展開的第一時間就在釜山港與出口貨船上的勞工們見面，以釜山為起點，一路北上、不間斷進行造勢演說，每場都有數百名支持者參與。

最大在野黨國民力量首日則從首爾出發，南下大田、大邱等地，曾任文在寅政府檢察總長的候選人尹錫悅打著「清查現任政府腐敗」的旗號，獲得保守派及希望政黨輪替的選民支持。

根據韓國蓋洛普18日發布的民調，15至17日對全國1007名選民進行調查的結果顯示，尹錫悅支持率較上週上升4個百分點，來到41%；李在明則下跌2個百分點，來到34%，兩人差距已超過民調誤差值。

民調指出，李在明今年以來的民調支持度約在34%至37%間起伏，尹錫悅則從26%支持度逐步回升至41%，兩人從伯仲之間逐漸拉開差距。

韓國兩大黨候選人從選戰初期就呈現拉鋸態勢，尹錫悅支持度先前一度因與國民力量黨主席李俊錫內鬨而下跌，但在兩人火速握手言和後再次回升。

韓國本屆大選被媒體評為史上「最反感」大選，兩大黨候選人在選民心中形象都不太好，在這次選戰中，相較於政見，候選人的醜聞更受矚目，甚至連配偶子女都未能倖免。

尹錫悅妻子先前爆出學歷造假，之後又被曝光與記者的私下通話紀錄，疑似介入丈夫競選活動；李在明妻子金惠景被爆料公器私用，不僅指使丈夫屬下處理私事，還涉嫌非法使用法人卡。

即使如此，一度被視為黑馬的國民之黨候選人安哲秀仍不敵兩大黨支持者，本週支持度續跌至11%；正義黨候選人沈相奵則小升1個百分點至4%。

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安哲秀在競選期展開前夕拋出在野黨合推單一候選人的提議，但似乎不受其他政黨、甚至支持者看好。也有意見認為，安哲秀此一提議反而可能讓他失去部分選票。

安哲秀上週末因妻子確診中斷行程，競選活動期首日又發生競選工作人員在專用遊覽車上死亡意外，波折不斷。他18日出席工作人員告別式時表示，「無論遭遇什麼風波都不會屈服」，將盡力延續已故支持者的意志。（編輯：周永捷/馮昭）1110220

韓國總統大選競選活動期正式展開，選民不畏疫情熱情參與。圖為韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅17日於首爾舉行造勢活動。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年2月20日